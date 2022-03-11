Москва, , 15:36 — REGNUM Действия компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, подпадают под уголовную статью УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в Следственном комитета РФ 11 марта.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

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Как заявили в следственном ведомстве, в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников американской компании Meta возбуждено уголовное дело по ст.ст. 280, 205.1 УК РФ.

В СКР напомнили, что пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения.

«В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации», — указали в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан. В компании подтвердили снятие запрета в ряде стран, отметив, что это распространяется только в отношении военнослужащих из России, но не касается гражданских лиц.

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В этой связи Роскомнадзор потребовал от компании официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в соцсетях. В свою очередь Генеральная прокуратура России обратилась в суд, попросив признать Meta Platforms экстремистской организацией. Кроме того, прокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к социальной сети Instagram.