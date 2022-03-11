Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области намерено в ближайшее время увеличить запасы сахарного песка на местных торговых складах.

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве подчеркивают, что сахара в магазинах пока достаточно для удовлетворения потребности населения, даже несмотря на наблюдающийся в регионе ажиотажный спрос на этот товар — по сравнению с мартом 2021 года он вырос почти на 40%.

Также в минпромторге и антимонопольной службе отмечают, что периодическое отсутствие сахара в магазинах Нижегородской области связано исключительно с высоким спросом на него, а потому возникновения его реального дефицита можно не опасаться.