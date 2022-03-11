Москва, 11 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Из московского аэропорта «Домодедово» в Стамбул (Турция) с 15 марта стартуют ежедневные безрисковые рейсы авиакомпании Red Wings, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США Стамбул

Новые авиарейсы позволят снизить дефицит перевозок из России в Турцию, образовавшийся из-за отмены полетных программ российских перевозчиков и турецкого лоукостера. Авиарейсы будут выполняться, а современных российских лайнерах SSJ100.

Дополнительные рейсы позволят авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов без рисков неожиданного прекращения полетов. Цена билета составляет 44, 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, чартерные программы российских туроператоров в Турцию и Египет продолжают выполняться в штатном режиме.

Читайте подробнее: Чартерные рейсы в Египет и Турцию летают по расписанию