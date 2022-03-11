Сухум, , 15:31 — REGNUM Массовая акция в поддержку России прошла в Сухуме, сообщает 11 марта РИА Новости.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Жители Абхазии выступили с поддержкой действий России по обеспечению мира в Донбассе, а также по демилитаризации Украины. По данным СМИ, тысячи людей собрались на стадионе «Динамо».

"В эти дни мы рядом с народом России. Я, как глава государства, все руководство республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина», — обратился к участникам акции президент республики Аслан Бжания.

Ранее акции поддержки России прошли в Сирии, Сербии, Черногории, Армении и в городах России.