Кишинёв, , 15:30 — REGNUM Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», запланированные на май, скорее всего, не состоятся. Об этом на телеканале TVR заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян.

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Он заявил, что на данное решение повлияло начало Россией спецоперации по денацификации Украины и защите республик Донбасса.

«В последние две недели были нарушены планы на первую половину года в наших отношениях с Тирасполем. Не думаю, что состоятся переговоры в формате «5+2», запланированные на май», — сказал Серебрян.

Он отметил, что переговорный процесс по Приднестровью зависит от того, как будут развиваться события на Украине.

Вице-премьер также, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не видит рисков, что Молдавия будет втянута в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Кишинёв занял в этом вопросе нейтральную позицию.

Напомним, ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что продолжение работы формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) зависит от молдавской стороны. По его мнению, Кишинёв дважды отложил возобновление диалога, так как предыдущие договорённости, достигнутые в рамках этого формата, были им нарушены.