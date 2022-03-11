Александр Погожев,
11 марта 2022, 18:41 — REGNUM В условиях антироссийских санкций ход весенне-полевых работ и посевной кампании идет в штатном режиме, заявили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.
Рабочие в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сельхозтехника в агропромышленном секторе готова к весенне-полевым и уборочным работам на 97%. Агропромышленный комплекс, несмотря на санкционный режим, готов отработать посевную кампанию штатно и полностью готов к уборочной страде.
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Анатолий Песков, главный инженер в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Весь наш автопарк мы обслуживаем сами. Многие детали точим, штампуем, вырезаем из металла тоже своими руками. Поэтому не всегда есть необходимость заказывать запчасти. Хотя в целом необходимыми запчастями и инструментами мы обеспечены на много лет вперед. Сейчас все завязано на электронике. Только за помощью таких специалистов приходится обращаться. Остальное все ремонтируем самостоятельно», — говорит работник колхоза «Гигант»
Сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водители в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водитель в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Зависимость от импортной сельхозтехники в крае составляет 8,5%, и наблюдается резкий рост цен на запасные части. В минсельхозе сейчас прорабатывают план по налаживанию канала поставок продукции для агропромышленного комплекса с российскими производителями.
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий сливает отработанное масло с комбайна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий сливает отработанное масло с комбайна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборочная сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий в СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Станок ЧПУ для резки металла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Деталь, изготовленная на станке для резки металла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Станок ЧПУ для резки металла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Деталь, изготовленная на станке для резки металла
Александр Погожев © ИА REGNUM
СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев © ИА REGNUM