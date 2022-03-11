11 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 18:41 — REGNUM В условиях антироссийских санкций ход весенне-полевых работ и посевной кампании идет в штатном режиме, заявили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

Рабочие в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозтехника в агропромышленном секторе готова к весенне-полевым и уборочным работам на 97%. Агропромышленный комплекс, несмотря на санкционный режим, готов отработать посевную кампанию штатно и полностью готов к уборочной страде.

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Анатолий Песков, главный инженер в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Весь наш автопарк мы обслуживаем сами. Многие детали точим, штампуем, вырезаем из металла тоже своими руками. Поэтому не всегда есть необходимость заказывать запчасти. Хотя в целом необходимыми запчастями и инструментами мы обеспечены на много лет вперед. Сейчас все завязано на электронике. Только за помощью таких специалистов приходится обращаться. Остальное все ремонтируем самостоятельно», — говорит работник колхоза «Гигант»

Сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Водители в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Водитель в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM Рабочий в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Зависимость от импортной сельхозтехники в крае составляет 8,5%, и наблюдается резкий рост цен на запасные части. В минсельхозе сейчас прорабатывают план по налаживанию канала поставок продукции для агропромышленного комплекса с российскими производителями.

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий сливает отработанное масло с комбайна Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий сливает отработанное масло с комбайна Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборочная сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий в СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Станок ЧПУ для резки металла Александр Погожев © ИА REGNUM

Деталь, изготовленная на станке для резки металла Александр Погожев © ИА REGNUM Станок ЧПУ для резки металла Александр Погожев © ИА REGNUM

Деталь, изготовленная на станке для резки металла Александр Погожев © ИА REGNUM