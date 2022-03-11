Владивосток, 11 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Один ребёнок погиб, ещё один был тяжело ранен при взрыве старого снаряда в Приморском крае. Об этом сообщил 11 марта представитель экстренных служб.

Подольск-администрация.рф Снаряды

Трагедия произошла в Октябрьском районе, в селе Владимировка. Дети пострадали при подрыве найденного старого снаряда. Один из них скончался.

Второй ребёнок — ему 11 лет — доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области при обезвреживании старого снаряда один человек погиб, ещё шестеро пострадали.

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