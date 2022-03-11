Москва, , 15:26 — REGNUM Госдума приняла крайне важное обращение к ООН и ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия»).

Биолаборатория

«Ведь нашими военными там фактически выявлена работа нескольких десятков биолабораторий в интересах США, целью которых было создание биоагентов, способных избирательно поражать славян. Это подтверждают документы, которые попали в руки нашей армии. Серьезность этой ситуации нельзя недооценивать», — заявила Фролова.

Своим обращением Госдума требует безотлагательно расследовать деятельность биолабораторий на Украине, которая грубейшим образом противоречит Конвенции ООН.

«Биооружие представляет серьезнейшую угрозу для всего человечества, его применение просто недопустимо!» — подчеркнула парламентарий.

Одновременно Госдума приняла решение о создании специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Дать показания комиссии предложено заместителю государственного секретаря США Виктории Нуланд.

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