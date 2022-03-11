Бишкек, 11 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Киргизию прибыла тысяча тонн элитных семян пшеницы сорта «Карабалыкская — 20», которые Казахстан передал киргизскому Министерству сельского хозяйства в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщили в казахстанском посольстве сегодня, 11 марта.

Hans Пшеница

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Глава Минсельхоза Киргизии Аскарбек Джаныбеков поблагодарил власти Казахстана за поддержку и отметил, что использование этих семян киргизскими аграриями положительно скажется на качестве и урожайности пшеницы в стране.

«Гуманитарная помощь в виде элитных семян повысит качество отечественных семян. Казахстанские семена сорта «Карабалыкская — 20» соответствуют первому классу посевного стандарта, который предусматривает влажность не более 14% и всхожесть не менее 95%», — подчеркнул он.

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