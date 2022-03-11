Йошкар-Ола, 11 марта 2022, 15:24 — REGNUM В январе-феврале текущего года на территории Марий Эл было зарегистрировано 27 случаев острых отравлений спиртосодержащими жидкостями, из них 21 — с летальным исходом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В структуре отравлений 96,3% приходится на употребление этанолсодержащих жидкостей, 3,7% — суррогата алкоголя.
За аналогичный период прошлого года алкоголем отравились 38 человек, из которых 30 скончались. За год число отравлений снизилось на 19,2%, отравлений с летальным исходом — на 13,9%.
За указанный период случаев острых отравлений от произведенного промышленным способом алкоголем в республике не регистрировалось.
ИА REGNUM напоминает, в Гайском городском округе Оренбургской области завершилось расследовании уголовного дела о продаже алкоголя подростку и отравлении семилетней девочки.
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