Йошкар-Ола, , 15:24 — REGNUM В январе-феврале текущего года на территории Марий Эл было зарегистрировано 27 случаев острых отравлений спиртосодержащими жидкостями, из них 21 — с летальным исходом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Алкоголь

В структуре отравлений 96,3% приходится на употребление этанолсодержащих жидкостей, 3,7% — суррогата алкоголя.

За аналогичный период прошлого года алкоголем отравились 38 человек, из которых 30 скончались. За год число отравлений снизилось на 19,2%, отравлений с летальным исходом — на 13,9%.

За указанный период случаев острых отравлений от произведенного промышленным способом алкоголем в республике не регистрировалось.

ИА REGNUM напоминает, в Гайском городском округе Оренбургской области завершилось расследовании уголовного дела о продаже алкоголя подростку и отравлении семилетней девочки.

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