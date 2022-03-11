Москва, 11 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании Meta Platforms, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.

Цитата из видео на YouTube Глава Facebook Марк Цукерберг проводит презентацию Meta

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В СК пояснили, что уголовное дело возбуждено в связи с незаконными призывами в социальных сетях.

«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.

В СК ссылаются на заявление пресс-секретаря компании Энди Стоуна, рассказавшего о снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных.

Следователи возбудили дело по ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») Уголовного кодекса РФ.