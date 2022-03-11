Чита, 11 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края 11 марта был принят порядок тушения ландшафтных пожаров, в основе которого положен принцип единоначалия. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожар

По словам вице-премьера краевого правительства Алексея Кошелева, задействованные ведомства, каждый из которых отвечает за тушение пожара на своем участке, теперь, как входящие в систему РСЧС региона, будут справляться с возгораниями совместными усилиями.

Руководить тушением пожара будет представитель МЧС и глава района, где зафиксировано возгорание.

«Ветровая нагрузка увеличилась, на улице стало теплее, и снег сошел на территории отдельных районов края. В большей степени страдает юго-восток региона: Приаргунский округ, Забайкальский, Краснокаменский, Калганский районы. За последние три-четыре дня зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров, причины — человеческий фактор.

Выявлено порядка 16 человек поджигателей, среди них есть несовершеннолетние граждане. Со взрослыми людьми будем разбираться в рамках уголовно-процессуальных действий. Сегодня провели заседание КЧС с главами особо горимых районов, поставили им задачи по проведению своих КЧС и введению особого противопожарного режима в районах, где сошел снег и фиксируется большое количество пожаров.

Также поставлена задача регулярно отрабатывать с сотрудниками МЧС и КГСАУ «Забайкаллесхоз» совместные действия по ликвидации возгораний. Утвержден порядок тушения, в основе которого установлен принцип единоначалия. Тушить будут все, независимо от ведомственной принадлежности», — подчеркнул он.

Алексей Кошелев уточнил, что решением муниципальных КЧС в пяти районах будет введен особый противопожарный режим.

«Ситуация находится под контролем, вводить особый противопожарный режим будем постепенно, позже — на территории всего Забайкальского края», — сказал он.

По информации главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, наиболее сложная ситуация наблюдается в Приаргунском округе — каждый день фиксируется порядка 10 пожаров.

«В трех случаях причиной пожаров стал перехлест проводов. Со вчерашнего дня организовано патрулирование. Необходимо организовать работу контрольных и патрульных групп для того, чтобы предупредить возникновение пожаров, быстро и качественно осуществлять тушение.

Анализ причин возгорания за три года показал, что основными являются возгорания от линии электропередач, от тепловозов, на землях сельхозназначения, эксплуатация неисправных тракторов без искрогасителей. От соответствующих органов получаем ответы, что все меры приняты, но в этом году опять выявляем причину возгорания — от линии электропередач, что говорит о том, что нарушения не устранены.

Сейчас такие пожары произошли в Краснокаменском и Читинском районах. Реальное устранение нарушений сократит количество таких пожаров. Напоминаем, что главы муниципальных образований с учетом внесенных изменений, теперь являются должностными лицами, которые несут личную ответственность за ситуацию с пожарами на территории своего района», — сказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.

Также перед членами КЧС отчитались представители ОАО «Читаэнерго» и Забайкальской железной дороги о готовности ведомственных объектов к пожароопасному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM только 9 марта в Забайкалье произошло более двух десятков природных пожаров. По оценке губернатора региона Александра Осипова, ряд возгораний носил очень опасный характер. Способствовало этому и то, что установилась сухая и ветреная погода.

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