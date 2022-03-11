Донецк, , 15:38 — REGNUM Посёлок Доломитное в ДНР, расположенный северо-восточнее Горловки, подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 11 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Обстрел зафиксирован в 13:45 по местному времени (совпадает с московским). В направлении Доломитного было выпущено три мины калибром 120 миллиметров.

Через посёлок Доломитное проходила линия разграничения сил в Донбассе. По данным 2001 года там проживало 106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК заявили об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов Старомихайловки, Горловки, Еленовки в ДНР.

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