Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM В Екатеринбурге появятся бюсты сразу двух правителей Российской империи, Петра I и Екатерины I. Парную композицию установят у Екатерининского завода. Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение.

Пётр I

Цитата из х/ф «Петр Первый». реж. Владимир Петров. 1937. СССР

Эксперты установили, что работы по возведению бюстов не повлияют на объекты культурного наследия. В частности, на здания Екатерининского завода — «Монетки».

Отметим, подобные бюсты уже украшали сквер на Плотинке. Их установили еще в 1866 году. Во время революции 1917 года объекты были утеряны. Красноармейцы сбросили памятники в пруд. Сейчас на их месте находится памятник Петру I. Предполагается, что его демонтируют ради появления бюстов.