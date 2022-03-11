Париж, , 15:19 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о снижении эпидемии коронавируса, подчеркнув необходимость для уязвимых людей «продолжать защищать себя», сообщает Le Figaro.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

По данным министерства здравоохранения Франции, суточный прирост носителей коронавируса увеличился до 74 818 против 60 225 случаев неделю назад. С другой стороны, нагрузка на больницы продолжает снижаться.

Ввиду начавшегося в течение нескольких дней спада в сфере здравоохранения премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в начале месяца об отмене защитных масок и приостановке действия вакцинного попуска с 14 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 74818 носителей коронавируса.