Лос-Анджелес, США, , 15:38 — REGNUM Модель и предпринимательница Хлои Кардашьян рассказала о самых обидных вещах, которые ей говорили в детстве. Об этом 11 марта пишет BuzzFeed.

Хлои Кардашьян Toglenn

По словам Хлои Кардашьян, в детстве окружающие постоянно подчёркивали, что её старшие сёстры Ким и Кортни Кардашьян «намного красивее». «Эти слова были определенно очень болезненными — меня просто всегда сравнивали с ними, особенно в отношении моды и внешности, сравнивали наши тела или лица», — говорит она.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Ким Кардашьян за её совет «деловым женщинам». «Поднимай свою задницу и работай. Похоже, в наши дни никто не хочет работать», — заявила она. Пользователи отметили, что стартовые условия жизни модели изначально были намного лучше, чем у многих людей, так как она родилась в семье богатого юриста.

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