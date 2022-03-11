Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Модель и предпринимательница Хлои Кардашьян рассказала о самых обидных вещах, которые ей говорили в детстве. Об этом 11 марта пишет BuzzFeed.

Toglenn Хлои Кардашьян

По словам Хлои Кардашьян, в детстве окружающие постоянно подчёркивали, что её старшие сёстры Ким и Кортни Кардашьян«намного красивее». «Эти слова были определенно очень болезненными — меня просто всегда сравнивали с ними, особенно в отношении моды и внешности, сравнивали наши тела или лица», — говорит она.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Ким Кардашьян за её совет «деловым женщинам». «Поднимай свою задницу и работай. Похоже, в наши дни никто не хочет работать», — заявила она. Пользователи отметили, что стартовые условия жизни модели изначально были намного лучше, чем у многих людей, так как она родилась в семье богатого юриста.