Сухум, , 15:18 — REGNUM В Сухуме 11 марта началась акция в поддержку действий России по денацификации Украины и защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Флаг Абхазии

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По данным журналистов, жители Абхазии собрались на стадионе «Динамо». Открыл мероприятие президент республики Аслан Бжания.

«Сегодня мы собрались в поддержку нашего друга и союзника — Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу [Путину] далось решение о проведении специальной военной операции», — сказал Бжания.

Он также упрекнул государства, упрекающие Россию, в политике двойных стандартов. Бжания отметил, что они молчали все те годы, пока украинские военные обстреливали населённые пункты Донбасса.

«К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира», — отметил абхазских президент.

Напомним, на этой неделе Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Готовятся проекты договоров о дружбе и сотрудничестве между республиками.