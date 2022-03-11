Калуга, , 15:21 — REGNUM В Калужской области пять человек в возрасте от 21 до 46 лет признаны судом виновными в применении насилия в отношении представителей власти на несанкционированном мероприятии. Об этом 11 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что 23 января 2021 года в Калуге на улице Театральной в ходе несанкционированного мероприятия подсудимые противодействовали сотрудникам полиции по задержанию правонарушителей и применили насилие в отношении двух полицейских, причинив им телесные повреждения. В ходе допроса два злоумышленника признали вину, принесли извинения полицейским. Двое других злоумышленника вину отрицали, несмотря на видеозаписи, которые запечатлели их участие в избиении сотрудников полиции. Еще один соучастник выдвинул версию о том, что пытался помочь полицейскому.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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