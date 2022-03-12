12 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 12:05 — REGNUM Свыше ста тысяч гектар уже засеяли зерном аграрии на Ставрополье. В данный момент наблюдается хорошая всхожесть и идет азотная подкормка.

Снег на полях, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

«Для озимых и яровых у нас семена свои. Готовим их в своем семенном комплексе. Закупаем только пропашные: подсолнечник, кукурузу. Сев яровых начали 24 февраля. Уже посеяли ячмень, овес, горох и осталось досеять нут. Сейчас бросаются удобрения и главное, чтобы пошли хотя бы минимальные осадки. Мы одного боимся — засухи. Но мы не переживаем. Не будет гороха, посеем лен, или кукурузу», — говорит Анатолий Песков, главный инженер в СПК колхоз «Гигант».

СПК колхоз «Гигант» Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

Разгрузка минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

Водитель трактора Александр Погожев © ИА REGNUM

По накоплению минеральных удобрений и средств защиты растений есть вопросы, которые связанны с ценой и доставкой, но критичных и спорных моментов нет. Более половины необходимых материалов накоплено и применяется сельхозтоваропроизводителями.

Трактор «Беларус» с минеральными удобрениями Александр Погожев © ИА REGNUM

Трактор «Беларус» с минеральными удобрениями Александр Погожев © ИА REGNUM

Трактор «Беларусь» с минеральными удобрениями Александр Погожев © ИА REGNUM

«На ближайшие три месяца материал есть и технологические работы проводятся штатно. Сразу как логистика будет восстановлена все поставки возобновятся в том же ритме, который необходим сельхозтоваропроизводителям», — сообщили в минсельхозе Ставропольского края.

Загрузка минеральных удобрений в бункер Александр Погожев © ИА REGNUM

Загрузка минеральных удобрений в бункер Александр Погожев © ИА REGNUM

Загрузка минеральных удобрений в бункер Александр Погожев © ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер Александр Погожев © ИА REGNUM

Загрузка минеральных удобрений в бункер Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводы, птицеводы и поставщики средств защиты растений постоянно совещаются. Генетический материал самые крупные контрагенты гарантируют поставить на территорию края сразу, как решится вопрос с логистикой.

«Проблем с запасами удобрений у нас нет. Мы их брали еще по выгодной цене — 24 рубля. Сейчас уже цены наверное поднялись. Сейчас главное, что всходы пошли, на первое время поддержать есть чем, фунгициды есть, на это средств не жалею. Когда придет время мы и лопатами вскопаем, серпами уберем, но голода в стране не допустим!», — говорит Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд».

Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд» Александр Погожев © ИА REGNUM

Тракторист Александр Иванов Александр Погожев © ИА REGNUM

Загрузка минеральных удобрений в бункер Александр Погожев © ИА REGNUM

Трактор «Беларус» с минеральными удобрениями Александр Погожев © ИА REGNUM