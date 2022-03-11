Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:17 — REGNUM Житель Нижнего Тагила Свердловской области стал жертвой мошенников. Ему обещали солидный заработок. В итоге мужчина лишился 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в областном УМВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

Злоумышленники предлагали мужчине вложил средства в акции компании «Газпром». Сначала уралец инвестировал 12 тысяч рублей. Мошенникам такая сумма показалась незначительной. Они начали убеждать тагильчанина увеличить сумму вложений. Мужчина поддался уговорам злоумышленников и совершил еще несколько переводов.

В общей сложности уралец перевел мошенникам 2,5 млн рублей. Только после потери значительной суммы мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию.