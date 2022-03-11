Москва, 11 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) согласовали мораторий на вылет команд в первый дивизион по результатам сезона 2021/22. Об этом 11 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Клубы договорились о моратории на вылет в ФНЛ по итогам сезона-2021/22», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение на исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

Таким образом, если решение будет одобрено, по итогам сезона ни одна команда не покинет РПЛ.

Напомним, в настоящее время из РПЛ выбывают две команды, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице. А клубы, занявшие 13-е и 14-е места, попадают в стыковые матчи.