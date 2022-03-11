Чита, , 15:16 — REGNUM Военный врач из Забайкалья Бадма Митупов погиб во время специальной операции на Украине. Губернатор региона Александр Осипов выразил слова соболезнования. Об этом 11 марта информирует пресс-служба правительства региона.

Военный врач из Забайкалья Бадма Митупов Правительство Забайкальского края

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«Дорогие забайкальцы. Наш земляк военный врач Бадма Митупов оказывал медицинскую помощь воинам во время проводимой военной операции. В ходе военных действий погиб. В прошлом году во время пиков коронавируса оказывал большую помощь в лечении больных в Туле. Приношу соболезнования родным Бадмы, близким, сослуживцам, всем, кто его знал. Разделяю печаль вашей утраты», — сказал Александр Осипов.

Бадма Митупов родился 25 октября 1996 года в селе Ушарбай Могойтуйского района. После окончания школы в 2014 году поступил в Агинский медицинский колледж имени В.Л.Чимитдоржиева. 2 декабря 2014 года был призван на срочную службу в Вооруженных силах РФ, которую проходил в Комсомольске-на-Амуре.

После демобилизации продолжил учебу в колледже, в 2018 году получил квалификацию «Сестринское дело». Затем учился на медицинском факультете Бурятского государственного университета, после полутора лет учебы пошел на военную службу по контракту.

Служил в 5-ой отдельной гвардейской танковой бригаде в должности «Санитарный инструктор», затем был командирован в Тульский стационар для лечения больных, инфицированных COVID-19. За время работы Бадма показал себя квалифицированным, ответственным специалистом.

В январе 2022 года Бадма Митупов был направлен на совместные учения «Союзная решимость-2022» в Республику Беларусь. В феврале привлекся на специальную военную операцию на Украине, 28 февраля погиб при исполнении служебного долга.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о гибели в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины бойца российской армии Ильи Бульдина.

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