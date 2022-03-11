Каир, , 15:22 — REGNUM Власти Египта привели в исполнение смертный приговор для троих членов террористической организации. Об этом 11 марта сообщает Masry al-Youm.

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По данным журналистов, казненные обвинялись в организации нападений на патрули египетской армии, полицейские участки, организации похищений заложников и ряде других преступлений.

Ранее уголовный суд города Гиза приговорил 13 членов одной из группировок к смертной казни. Кассационный суд страны рассмотрел и отклонил их просьбы о пересмотре приговора и замене смертной казни на тюремный срок.