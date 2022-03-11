Брюссель, , 15:19 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters раскритиковал президента России Владимира Путина за высказывания о ядерном оружии.

Йенс Столтенберг Nato.int

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«Он назвал ядерную риторику президента России Владимира Путина «опасной» и «безрассудной», — говорится публикации.

При этом не уточняется, что именно Столтенберг подразумевал под «ядерной риторикой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что распорядился привести в готовность российские ядерные силы из-за заявления министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о якобы вовлечении НАТО в конфликт с Россией. При этом никто на Западе не одёрнул Трасс.

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