Анкара, , 15:10 — REGNUM Состоявшая накануне в Турции встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой была важной. Об этом 11 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с агентством Reuters.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

Также генсек НАТО указал, что, по его мнению, в настоящее время для разрешения ситуации на Украине как минимум нужно создать гуманитарные коридоры для оказания помощи и эвакуации мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с тем, что американская компания Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию в отношении российских военных.