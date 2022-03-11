Белгород, 11 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Два предложения о продаже полевых кухонь от жителей Белгородской области выставлены на популярном сайте объявлений, сообщает 11 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня

В Старооскольском округе с 15 февраля мужчина продаёт военный пищеблок 1941 года с клеймом челябинского завода за 220 тысяч рублей. В Алексеевке 9 марта женщина выставила на продажу более «свежую версию» — полевую кухню 1954 года свердловской фабрики за 110 тысяч рублей.

Оба лота с пометкой «б/у».