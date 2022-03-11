Ярославль, 11 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Ярославский областной суд оставил в силе решение Ярославского районного суда о взыскании с бывшего мэра Ростова Юрия Бойко, бывшего депутата облдумы Сергея Шмелёва и ещё одного лица 22,1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012—2013 годах в Ростове велся капитальный ремонт улиц Ленинская и Окружная, а также замена и строительство сетей. Подрядчиком была компания «Радострой» Сергея Шмелева. Позднее по итогам работ были возбуждены уголовные дела. Следствие посчитало, что часть работ на сумму около 22 млн рублей были не выполнены, но оплачены.

Несмотря на закрытие уголовных дел, по иску департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, сумма ущерба была взыскана с Бойко, Шмелёва и сотрудницы компании, осуществлявшей строительный контроль.

Ответчики обжаловали это решение в областном суде, но проиграли. Теперь начнётся процедура взыскания денег с ответчиков. Несмотря на это, они могут обжаловать решение областного суда в вышестоящих инстанциях.