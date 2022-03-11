Чебоксары, , 15:08 — REGNUM В Чебоксарах перед судом предстанут члены преступной группы, которых обвиняют в попытке сбыта почти 5 кг наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали два человека. Правоохранители полагают, что один из них в марте 2021 года приехал в Чувашию, где организовал несколько «закладок» с крупными партиями наркотических средств.

«Его сообщник для расфасовки наркотиков на более мелкие партии и дальнейшего сбыта потенциальным покупателем прибыл на место расположения одного из тайников, где и был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе предварительного следствия правоохранители обнаружили и изъяли около 5 кг различных наркотических средств, которые хранились у одного из обвиняемых в арендуемом им помещении в Пермском крае.

В зависимости от роли и степени участия предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Дело рассмотрит Новочебоксарский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах ушло в суд дело в отношении членов преступной группы, которым инкриминируют незаконный оборот наркотиков в Чувашии и Марий Эл. Под уголовное преследование попали 11 человек.

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