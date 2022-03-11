Москва, , 15:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать совместную с Совфедом парламентскую комиссию по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине и пригласить для дачи показаний заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Просьба к тем, что войдет в состав комиссии, кто будет заниматься этой работой, первое — начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать», — сказал Володин.

«Пускай она печеньками запасется, они ей могут пригодиться самой», — добавил спикер Госдумы.

Предполагается, что специальную комиссию возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Парламентская комиссия может расследовать роль Украины в создании COVID-19