Брюссель, , 15:06 — REGNUM Европейская комиссия выделит Украине € 300 млн в виде экстренной макрофинансовой помощи, об этом сообщает 11 марта европейская версия издания Politico.

Владимир Зеленский на сммите ЕС — Украина. Брюссель President.gov.ua

Издание отмечает также, что это первый транш. Второй — также на €300 будет направлен Киеву на следующей неделе.

Ранее на фоне начавшейся операции России по денацификации Украины официальный Брюссель выступил с рядом мер по поддержке Киева. В частности, 1 марта ЕС начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства — соответствующую заявку подал президент Украины Владимир Зеленский, попросив провести ускоренную процедуру. С ним согласился ряд глав МИД стран Евросоюза.

Тем не менее 10 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на полях саммита лидеров ЕС в Версале о том, что не видит возможности быстрого присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.