Ереван, 11 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Армении работают предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 11 марта сообщил президент республики Ваагн Хачатурян в интервью местному «Общественному телевидению».

Беспилотный летательный аппарат

«Уверен, что в короткие сроки мы вновь зафиксируем успехи и будем иметь производство нескольких новых видов БПЛА и, почему бы и нет, удовлетворим все потребности», — сказал Хачатурян.

Он заявил, что все технологии, которые используют в Армении для производства беспилотников, являются отечественными. По словам президента, к этим аппаратам будут предъявлять высокие требования, чтобы принять на вооружение.

Хачатурян не исключил, что Армения будет экспортировать беспилотные аппараты.

Напомним, в войне в Нагорном Карабахе 2020 года, в которой армянская сторона проиграла, Азербайджан активно использовал БПЛА, которые приобрёл у Турции.