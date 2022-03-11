Москва, 11 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Российская киберспортивная команда Team Spirit на некоторое время переедет в Сербию, но речь о получении гражданства другой страны не идёт. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе команды.

Цитата из видео на YouTube Победа Team Spirit на The International 2021

«Мы на какое-то время перевозим состав в Сербию, но сразу несколько важных оговорок», — заявили в команде.

Там отметили, что о гражданстве Сербии на данный момент речь не идёт, а команда не хочет «избавляться от ассоциаций с Россией, Украиной или СНГ».

Также в Team Spirit заявили, что сейчас проводится сбор на тренировочной базе в Европе. Это сделано для улучшения пинга и логистики, поскольку из Сербии проще получать визы, чем из России и с Украины.

Напомним, игроки из Team Spirit являются действующими чемпионами мира по Dota 2. В состав команды входят игроки из России и с Украины.

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