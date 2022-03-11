Ташкент, 11 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Ряд руководителей компаний в Узбекистане на совещании 11 марта получили выговор и предупреждение от президента страны Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

На совещании отмечалось, что Агентство по развитию фармацевтической отрасли при минздраве не выполнило план на 51%, компания «Узбекистон темир йуллари» — на 10%. Кроме того, агентство и компания ещё не начали работу по промышленной кооперации. Компания «Тепловые электрические станции» выполнило план только на 26%.

«По этой причине президент объявил выговор директору фармагентства Сардору Кариеву и поручил уволить двух его заместителей», — сообщил Асадов.

Также, исполняющий обязанности председателя правления «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов получил выговор, а председатель «Тепловых электростанций» Фарход Абдурахманов, директор «Узметкомбината» Рашид Пирматов, первый заместитель председателя «Узбекнефтегаза» Шахзод Алиризаев — «строгое предупреждение».