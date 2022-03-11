* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 11 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избрали нового главаря группировки. Об этом 11 марта сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на медиа-крыло террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным журналистов, в сети была распространена запись, на которой диктор признаёт убийство прошлого лидера группировки Абу Хамзы аль-Курайши.

Диктор также заявил, что новым лидером группировки избран некий Абу-Хасан аль-Каземи аль-Курейши.

О личности нового главаря боевиков не сообщается.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.