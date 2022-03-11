Рига, , 15:01 — REGNUM 16 марта в столице Латвии не будет шествия в честь легионеров «Ваффен СС». Решение об этом принято министерством внутренних дел страны.

Аргументируя решение, глава ведомства Мария Голубева заявила, что в День памяти латышских легионеров СС, 16 марта, нельзя будет устраивать политические или прославляющие военную агрессию манифестации.

По ее словам, организовывать политическую манифестацию в такой день было бы неправильно, так как это даст «дополнительный повод для ненавистнических нападок на Латвию в российских подконтрольных Кремлю СМИ».

«На мой взгляд, не нужно это позволять превращать в мероприятие по этнической поляризации», — заявила министр.

Но цветы к мемориалам возложить будет можно, добавила она.

В 2020 и 2021 годах марши в честь легионеров-эсэсовцев в столице Латвии не проводились из-за эпидемии коронавируса.