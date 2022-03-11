Бишкек, , 15:00 — REGNUM В 2022 году на строительство и ремонт дорог в Киргизии планируют потратить 16 млрд 543 млн сомов (19 млрд 312 млн рублей). Об этом сообщили в правительстве республики сегодня, 11 марта.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За последние пять лет выделяемое на эти цели финансирование удалось увеличить более чем в 1,6 раза — в 2018 году оно составляло 10 млрд 139 млн сомов (11 млрд 836 млн рублей по текущему курсу).

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В нынешнем году в Киргизии планируют реконструировать 661,5 км автомобильных дорог, из которых на 406 км будет обновлено или появится асфальтобетонное покрытие.

На 2023 год размер выделенных средств на эти цели должно будет составить 11 млрд 752 млн сомов (13 млрд 719 млн рублей), которые обещают направить на ремонт и строительство 754 км дорог.

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