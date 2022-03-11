Москва, , 14:59 — REGNUM Госдума единогласно приняла обращение к Организации Объединенных Наций (ООН) и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

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«Необходимо на уровне мирового сообщества дать адекватную оценку», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), указав на «скрытую угрозу разрушения генотипа народа».

Депутаты обращаются с требованием безотлагательно расследовать деятельность биолабораторий на Украине. В случае, если факты подтвердятся, это будет означать грубейшее нарушение со стороны США и Украины принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Парламентарии выражают крайнюю озабоченность в связи с деятельностью на Украине биологических лабораторий, нацеленных на апробацию влияния на человека возбудителей таких смертельных болезней, как чума, сибирская язва, холера.

Факт работы нескольких десятков биологических лабораторий на Украине в интересах США подтвердила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. При этом акты уничтожения в последние дни опасных биопатогенов свидетельствуют о попытках украинских властей скрыть следы противоправной и антигуманной деятельности данных лабораторий, находившихся формально в ведении Центрального санитарно-эпидемиологического управления Министерства обороны Украины.

«Не мирные эксперты проводились в этих лабораториях — наоборот!» — заявил в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Есть основания утверждать, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения крайне опасных, бесчеловечных экспериментов в области биологического оружия.

«Факты свидетельствуют о том, что США в своих опасных замыслах, угрожающих жизни и здоровью человечества, относятся к Украине и ее населению как к подопытным объектам», — отмечается в документе.

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