Москва, 11 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Центральный банк России понизил курс доллара с расчётами на 12−14 марта на 3 рубля 63 копейки, до 116,75 рубля, курс евро — на 4 рубля, до 128,95 рубля сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

На сегодняшний день, 11 марта, ЦБ РФ официально установил курс доллара на отметке 120,38 рубля (рост на 4 рубля 29 копеек), курс евро — 132,96 рубля (рост 6 рублей 52 копейки).

Отмечается, что платежная система ЦБ РФ в выходные дни 12 и 13 марта будет функционировать в соответствии с графиками.

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