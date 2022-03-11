Бишкек, 11 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Министерство финансов Киргизии предоставит коммерческим банкам 4,9 млрд сомов (5,7 млрд рублей) на льготные кредиты сельхозпроизводителям. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Также банки, участвующие в реализации «Финансирование сельского хозяйства — 10», получат из госказны 520 млн сомов (607 млн рублей) субсидий, что позволит выдать фермерам и аграриям займы по ставке 6% годовых.

В Минфине утверждают, что это будет способствовать росту отраслей животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции, а также своевременно провести сельскохозяйственные работы в 2022 году.

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