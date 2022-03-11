Берлин, 11 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Поджог входа в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в Берлине мог иметь политические мотивы. Такое предположение сделали в полиции германской столицы. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

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«Мы не исключаем, что преступление связано с украинской войной, но не можем пока подтвердить этого», — пояснил представитель правоохранительного ведомства.

Представитель МИД Германии Марек Веде заявил, что им известно об инцидента. Однако за подробностями он посоветовал обратиться к «соответствующим ведомствам в Берлине, полиции, прокуратуре».

Напомним, пожар у входа в спортивный зал начальной школы имени Ломоносова в Берлине, где детей обучают русскому и немецкому языкам, вспыхнул в ночь на 11 марта. Причиной стал поджог, который устроили неизвестные. Отмечается, что сгорели предметы, находившиеся у входа в зал.

По данным Berliner Zeitung, расследованием инцидента занялся департамент государственной безопасности, отвечающий за расследование политически мотивированных преступлений.