Джакарта, 11 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Извержение вулкана Иль-Левотолок произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Вулкан активизировался 11 марта и выбросил в небо столб пепла на высоту 1000 метров.

Жители у подножия горы Иль-Левотолок должны быть начеку. Вулкан находится в статусе предупреждения уровня III.

Учитывая потенциальную опасность вулканического пепла, который может вызвать респираторные заболевания и другие проблемы со здоровьем, люди, живущие вблизи вулкана, должны подготовить маски, закрывающие нос и рот.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе индонезийской провинции Ачех.