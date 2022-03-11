Рязань, , 15:03 — REGNUM О приостановке публикаций на своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram заявил 11 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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Решение о «заморозке» аккаунтов он принял после появления информации о том, что американская компания Meta разрешила пользователям сетей публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.

«Считаю подобное недопустимым, поэтому приостанавливаю публикацию постов в аккаунтах в этих соцсетях. Наше общение продолжится во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Остаёмся на связи», — написал губернатор.

Аудитория Николая Любимова в Instagram насчитывает более 40 тысяч подписчиков.