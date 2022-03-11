Штат Калифорния, США, , 15:38 — REGNUM Общественная организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) расклеила листовки по всему Западному Голливуду, штат Калифорния (США) с критикой актрисы Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly. Об этом 11 марта пишет Billboard.

Machine Gun Kelly NME

Как отмечает издание, на листовках был изображён котёнок в клетке — изображение было подписано: «Меган Фокс и Machine Gun Kelly, почему вы меня ненавидите?». Таким образом организация попыталась привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных и к тому, что актриса и рэпер завели породистого котёнка вместо того, чтобы взять питомца из приюта.

«Неужели никакая часть вашего сердца не рассматривала вариант взять бездомную кошку, число которых в приютах для животных в Лос-Анджелесе исчисляется десятками тысяч, прежде чем купить породистую?» — спрашивает менеджер по связям со знаменитостями PETA Мэтт Килборн.

Ранее Меган Фокс и Machine Gun Kelly в своих соцсетях опубликовали фотографии с новым членом семьи — бенгальским котёнком. Пара решила назвать его Виски.

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