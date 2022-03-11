Чебоксары, 11 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Чувашии начало весны стало самым холодным за последние четыре года. В ближайшие дни морозы сохранятся, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

По его словам, во второй декаде марта средняя температура сохранится примерно на прежнем уровне, в том числе до — 20 градусов мороза ожидается по ночам 11 — 12 марта.

Вместе с тем начнёт теплеть. 12 марта морозы будут ощущаться не так сильно из-за штиля, а 13 марта северный циклон вместе с потеплением принесёт кратковременные снегопады. 14 марта прогнозируется небольшой снег, днём ожидается −2…−7 градусов мороза с похолоданием до — 15 градусов по ночам. 15 марта Чувашию может накрыть метель. 17 марта может установиться солнечная погода, температура начнёт расти.

По предварительным прогнозам, ещё более тёплая воздушная масса придёт в Чувашию в начале третьей декады марта, благодаря которой может установиться плюсовая температура.

Синоптик-любитель отмечает, что начало весны в Чувашии выдалось самой холодной за последние четыре года: в первой декаде марта температура в среднем составила — 8,7 градуса, что на два градуса ниже климатической нормы.