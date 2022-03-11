Омск, 11 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Против заместителя министра строительства Омской области возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

УФСБ Сотрудник ФСБ

По сообщениям местных СМИ, дело возбуждено по материалам регионального УФСБ по Омской области.

По имеющейся информации, в апреле 2021 года между областным минстроем в лице замминистра и региональным перевозчиком был заключён госконтракт на сумму около 5 млн рублей.

В июле перевозчик нарушил условия договора. Он должен был выплатить штраф, однако замминистра снизил размер санкции. Бюджету Омской области был нанесён ущерб в размере 2,5 млн рублей, передаёт «12 канал».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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