Москва, 11 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Вводимые странами Запада санкции дают возможности для укрепления технологического суверенитета, заявил 11 марта президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства проводит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, стороны обсуждают украинский кризис, а также развитие экономического сотрудничества в условиях санкций.

По словам Путина, введённые санкции создают возможности для укрепления технологического суверенитета. Он отметил, что введённые ранее ограничения не дали эффекта — по направления предыдущих санкций всё работает.