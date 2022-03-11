Екатеринбург, 11 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушёл из «Инстаграма». Теперь он будет публиковать свои сообщения в соцсети «ВКонтакте», говорится в его прощальном посте.

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«Кто хочет оставаться на связи — подписывайтесь прямо сейчас. Ссылку на страницу оставлю в описании этого профиля», — добавил глава региона.

Отметим, не все уральские випы пока ушли из этой сети. Так, депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия») разместил в своём телеграм-канале ссылку на «инсту» с ответами на вопросы граждан.

«Пока не заблокировали Инстаграм, ответил на ваши вопросы», — написал «народный избранник».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Мета», которая объединяет «Фейсбук» и «Инстаграм», разрешила пользователям призывать к расправе над гражданами России. Роскомнадзор в связи с этим потребовал объяснений.

Добавим, «Фейсбук» ранее был заблокирован на территории России. В ближайшие дни такая же судьба может постигнуть и «Инстаграм».