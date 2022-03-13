Москва, 14 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на улучшение материального положения и повышение статуса ветеранов Великой Отечественной войны, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Предлагается внести изменение в Налоговый кодекс, согласно которому освобождаемая от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сумма стоимости помощи (в денежной и натуральной формах), а также подарков, которые получают ветераны Великой Отечественной войны за счет средств иных лиц, увеличивается до 100 тыс. рублей.

Сейчас сумма необлагаемого объема подарка составляет 10 тыс. рублей.

Авторы обратили внимание на то, что лимит стоимости помощи или подарка приводит к тому, что ветераны Великой Отечественной войны получают налоговые уведомления о необходимости уплаты налога за получение подарка, например, от общественной организации ветеранов, стоимость которого превысила установленный лимит. Необходимость уплаты налога за полученный подарок вызывает у ветеранов чувство обиды и разочарования, отметил Нилов.

В ЛДПР отмечают, что вопросы дополнительной социальной поддержки, защиты ветеранов Великой Отечественной войны — борцов с нацизмом никогда не потеряют своей актуальности, вне зависимости от каких бы то ни было санкций или прочих обстоятельств.