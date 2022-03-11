Вашингтон, 11 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Певица Граймс ответила на вопрос относительно её отношений с предпринимателем Илоном Маском. Об этом 11 марта пишет E! News.

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По словам Граймс, она «назвала бы» Маска своим «парнем», однако их отношения «очень изменчивы». «Я и Илон расстались снова… но он мой лучший друг и любовь всей моей жизни», — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года Граймс и Илон Маск объявили о расставании. Однако в марте 2022 года у них с помощью суррогатной матери родилась дочь.